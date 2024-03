Nuova vita per il lido Punta Bianca di Platamona a Sassari

È stato pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Sassari l'annuncio della procedura comparativa a evidenza pubblica, indetto dalla Regione Sardegna per il rilascio della concessione del lido Punta Pianca, nel tratto del litorale di Platamona che ricade in territorio comunale di Sassari.

L'avviso pubblicato oggi dà tempo agli interessati fino al 2 maggio per farsi avanti e ottenere la gestione della struttura turistica, che aveva chiuso durante la pandemia e non ha più riaperto.

In questi anni i vandali hanno contribuito alla sua definitiva rovina, ma ora potrà tornare a essere quel punto di riferimento per i tanti sassaresi che optavano per una giornata al mare a un passo dalla città. "Dopo anni di attesa e numerose lettere di sollecito da parte nostra, finalmente la Regione ha preso in mano la questione", annuncia il sindaco Nanni Campus.

"Speriamo che ci siano i tempi utili affinché già da questa estate il lido possa offrire servizi a sassaresi e turisti - conclude Campus - dando una nuova vita alla zona".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA