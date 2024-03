Controlli sulle strade rafforzati a Sassari per Pasqua

Aumentano i controlli della polizia locale per garantire la sicurezza sulla strade nel lungo weekend di Pasqua. Da oggi e fino a pasquetta, gli agenti rafforzeranno i controlli lungo le principali strade comunali.

I poliziotti, muniti di telelaser, saranno presenti nelle vie più a rischio e in quelle più trafficate per le gite fuori porta. In particolare le postazioni con autovelox saranno operative in via Predda Niedda, via Buddi Buddi, via Budapest, via Milano, viale Porto Torres, via Caniga, nell'ex SS 291 Sassari-La Landrigga, via Don Sturzo, via Prati, lungo la ex s.s. 131, località Ottava, la statale 200 Sassari-Sorso, in via Domenico Millelire, via De Martini, sulla provinciale 18 a Bancali e a Palmadula lungo la provinciale 4, in via Buddi Buddi, a Campanedda sulla provinciale 42.

Con le postazioni telelaser la polizia locale effettua esclusivamente contestazioni immediate, fermando il conducente del veicolo nel momento in cui si accerta la condotta illecita.

Allo stesso tempo consente all'autista di sollevare eccezioni che possono essere annotate nel verbale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA