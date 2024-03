Comunali: Uras, 'la candidatura di Zedda gradita a cittadini'

Una candidatura vincente e "molto gradita dai cittadini", così Luciano Uras, tra i fondatori dei Progressisti, risponde ai giornalisti dopo l'incontro con Alessandra Todde, sulla scelta di Massimo Zedda di scendere nuovamente in campo per il Comune di Cagliari.

"Se si vuole sottoporre questa candidatura a primarie, lo faremo, si possono anche organizzare in modo molto celere - aggiunge Uras -, se la si vuole comparare con altre candidature, siamo disponibili, non abbiamo preclusioni. Se, invece, non ci sono altre candidature, andiamo verso un'unica candidatura". "E siamo positivi - rincara - perché siamo convinti che vinceremo le elezioni per Cagliari". La presidente della Regione sosterrà la candidatura di Zedda? "La presidente Todde ha detto che la candidatura di Massimo Zedda è sicuramente una candidatura vincente", ha risposto.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA