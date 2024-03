Approcci ritenuti inopportuni, docente universitario sospeso

Alcuni approcci alle studentesse ritenuti inopportuni e un docente universitario è stato sospeso per 9 mesi dall'Ateneo di Cagliari. La vicenda è raccontata da L'Unione Sarda secondo il quale l'insegnante non potrà né insegnare né fare ricerca nel proprio ambito medico.

"L'Ateneo è sempre attento a tutte le situazioni che violano le norme di condotta in ambito didattico e lavorativo. Pertanto anche in questo caso si è mosso immediatamente, attivando con la massima riservatezza e accuratezza le procedure previste dalle norme e dai regolamenti", fa sapere l'Università in una nota senza confermare, però, l'identità del docente.

Secondo il quotidiano il provvedimento sarebbe scaturito al termine di diverse segnalazioni arrivate direttamente dagli studenti di medicina nei questionari di valutazione dei docenti e sulla didattica.



