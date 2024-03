Sbarca a Cagliari con 120 grammi di shaboo, arrestata

Atterrata all'aeroporto di Cagliari, proveniente da Barcellona, con 120 grammi di shaboo - una potente sostanza stupefacente - una donna origine dominicana è stata arrestata dalla Guardia di finanza.

L'attività è stata svolta dai finanzieri del primo Nucleo operativo metropolitano della Gdf con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) di Cagliari.

La passeggera, proveniente da Barcellona, è stata fermata per un controllo in aeroporto. I successivi approfondimenti hanno consentito di rinvenire, nascosti nelle parti intime della donna, 10 involucri di forma sferica contenenti una sostanza incolore ed inodore. Attraverso i narcotest, è stato accertato che la sostanza trasportata era shaboo, droga che viene di solito importata dal sud-est asiatico. "L'assunzione provoca totale mancanza di sonno e di appetito, un effetto stimolante dieci volte maggiore della cocaina, sostanza che si sta diffondendo soprattutto tra i giovani", spiegano le Fiamme gialle.

Il quantitativo sequestrato avrebbe consentito la suddivisione in circa 1.200 dosi. Una "dose normale" di questa droga sintetica è tendenzialmente pari ad un decimo di grammo e viene venduta al dettaglio a circa 40/50 euro.

La donna è stato arrestata e trasferita nel carcere di Uta.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA