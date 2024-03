Sassari-Olbia, varate le travi sul cavalcavia di Chilivani

L'atteso completamento della Sassari-Olbia ha compiuto oggi un passo fondamentale. L'Anas ha infatti eseguito il varo delle travi per la realizzazione del cavalcavia che sovrasterà lo svincolo di Chilivani. Si tratta di una delle opere più importanti e complesse in vista della fine dei lavori per il lotto 2 della strada statale, uno degli ultimi tratti in esecuzione sull'arteria a quattro corsie che, una volta terminata, sarà lunga 80 chilometri e consentirà di tagliare drasticamente i tempi di collegamento tra le due principali città del nord Sardegna. Ma anche tra i due aeroporti internazionali di Alghero e Olbia e i porti turistici e commerciali dislocati sul versante occidentale e orientale del quadrante settentrionale dell'Isola.



