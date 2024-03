Roberto Bolle and Friends a luglio tra le rovine di Tharros

Tappa in Sardegna il 12 luglio di "Roberto Bolle and Friend", lo spettacolo di danza internazionale che porta nell'Isola una delle star assolute del balletto mondiale. Il gala prodotto da Artedanza verrà ospitato nel teatro di Tharros alle 21.15 nell'ambito del calendario di eventi dell'Estate di Mont'e Prama promosso dalla Fondazione per celebrare per i 50 anni dalla scoperta dei Giganti.

Roberto Bolle non è solo interprete ma anche direttore artistico dello spettacolo: in ogni esibizione infrange i tabù che costringono il balletto ad arte di nicchia portando sullo stesso palco grandi classici e coreografie nuove e innovative, insieme con partner di livello mondiale.

Un'opportunità culturale rara e di grande prestigio, un viaggio attraverso diversi stili e scuole differenti che suscitano emozioni sempre nuove: divertimento e dramma, ironia e eleganza, innovazione e tradizione si mescolano sullo stesso palcoscenico.

Soddisfatto il presidente della Fondazione Mont'e Prama, Anthony Muroni: "Siamo felici di poter ospitare un artista di questo calibro in uno dei siti archeologici più affascinanti del Mediterraneo. Continuiamo in questo percorso di contaminazione fra le diverse forme d'arte che ci aiuta a far conoscere nel mondo i tesori del Sinis e della Sardegna".

L'acquisto dei biglietti attraverso il circuito Box Office Sardegna a partire dalle 15 di venerdì 29 marzo.



