Presidio anche a Pasqua per gli Oss precari dell'Aou di Cagliari

Mobilitazione anche a Pasqua. E domani, venerdì 29 marzo, sit in con due slogan che riassumono il senso della battaglia iniziata oltre un mese fa: "Noi non molliamo" e "Vogliamo risposte". Prosegue la protesta sotto l'assessorato regionale della Sanità, in via Roma a Cagliari, degli operatori socio sanitari precari del Policlinico di Monserrato, in tutto 36. Un presidio a oltranza con un gazebo sulla strada per chiedere la stabilizzazione. Ma domani la protesta si sposterà per un giorno in viale Trento, sotto il palazzo della Regione.

"Vogliamo essere ascoltati anche dalla politica, nella persona di Alessandra Todde e dell'assessore alla Sanità che verrà presto nominato - dicono dal presidio - Chiediamo che le sue parole, pronunciate di fronte alle telecamere e ai lavoratori, siano il suggello che combatta una volta e per tutte il precariato impostoci. La nostra Pasqua si svolgerà all'insegna della lotta e della resilienza".

Una battaglia per il lavoro: "Sono passati 35 giorni dall'inizio del nostro presidio in via Roma 223 l'assessorato alla Sanità - spiegano gli Oss - In questo mese la stampa e le emittenti locali e nazionali si sono occupate del nostro caso.

Gli avvocati, in collaborazione col sindacato di categoria, hanno stilato un piano per garantire agli operatori socio sanitari un dialogo con l'Aou di Cagliari".



