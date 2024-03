I 90 anni di Antonello Pilloni, padre del Carignano del Sulcis

Antonello Pilloni, l'imprenditore vitivinicolo che ha portato e promosso in Italia e nel mondo il Carignano del Sulcis, ha spento oggi le sue 90 candeline. Socio dal 1974 della Cantina Santadi, nel 1976 venne eletto presidente e da allora ne guida ininterrottamente il consiglio di amministrazione.

"Con il suo encomiabile impegno e la sua dedizione - ricorda il sindaco di Carbonia Pietro Morittu nel formulare i migliori auguri a Pilloni e un ringraziamento speciale per il suo lavoro di promozione del territorio - ha valorizzato ed esportato le eccellenze vitivinicole del Sulcis Iglesiente in ogni latitudine, contribuendo a dare lustro e prestigio al nostro territorio con un prodotto molto apprezzato da consumatori italiani e stranieri. Gliene ne siamo grati".

Lungimiranza, visione e capacità sono state riconosciute a Pilloni anche dall'Unione dei comuni del Sulcis che, nel 2024, gli ha conferito la cittadinanza onoraria.



