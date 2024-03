Futuro digitale, consulenze per far crescere 5 start up

Cinque start up sarde prese per mano per crescere e affrontare le sfide del furto digitale. Via allo Smart Companies For Smart Cities (SC4SC), il progetto realizzato da Apply grazie al contributo di Sardegna Ricerche.

Si parte con un questionario, il "Digital Check-up" per valutare, grazie all'integrazione dell'intelligenza artificiale, il grado di digitalizzazione delle startup. Poi le consulenze del "Digital Transition Training" per guidare le startup nel viaggio delle nuove tecnologie nei processi aziendali. Previsto anche un ciclo di seminari con esperti nazionali e internazionali sulla cultura della digitalizzazione, rivolti a startup, manager e dirigenti e a tutta la community di innovatori.

Sino al 15 aprile le startup avranno l'opportunità di candidarsi per essere selezionate tra le cinque che parteciperanno gratuitamente al Digital Transition Training.

Prima mossa: compilare il Digital Check-up.

Una volta completato il questionario, i partecipanti avranno un Digital Index che indicherà il grado di digitalizzazione dell'azienda. Se il punteggio ottenuto sarà idoneo, si avrà accesso al modulo per inviare la candidatura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA