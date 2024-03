Cinema di impegno civile al Cagliari film festival

Il cinema di impegno civile, tra proiezioni, presentazioni di libri, mostre, incontri. Dal 4 all'8 aprile ritorna il "Cagliari film festival".

Ad aprire la decima edizione della manifestazione organizzata dall'associazione Tina Modotti, e curata da Alessandra Piras, sarà una esposizione dedicata al grande fotografo italo-argentino Pablo Volta. "Pablo Volta. Uno sguardo à la volta", fino al 19 aprile al Temporary Storing, curata da Alessandra Menesini, rievoca, attraverso i suoi scatti, il primo viaggio in Sardegna nel 1954, i primi lavori realizzati a Orgosolo, Mamoiada e Desulo, estratti di reportage degli anni 2000 dedicati alle feste popolari e religiose di San Sperate, Guasila, Siurgus Donigala e Sant'Efisio. Lungo il percorso si può ammirare un'ampia sezione dedicata al mondo del cinema.

Il 5 aprile alla Fondazione di Sardegna sarà presentato il libro del fotoreporter Uliano Lucas, in collaborazione con Tatiana Agliani "A passo lento nella realtà", Mimesis edizioni.

Partendo da un'antologia di suoi scatti, Lucas fa riaffiorare ideali e contraddizioni di una stagione del fotogiornalismo e gli avvenimenti politici e i cambiamenti socio-antropologici che hanno segnato cinquant'anni di storia. Dagli anni della formazione nell'ambiente di Brera ai giorni trascorsi nella Sarajevo sotto assedio, passando per gli incontri con i protagonisti dell'avanguardia intellettuale italiana. Il 6 aprile alle 10.30, nella sede dell'associazione Tina Modotti, terrà il workshop "Costruire un reportage".

La proiezione del capolavoro "Senso" di Luchino Visconti, l'8 aprile alle 18.30 al Greenwich, chiude idealmente l'omaggio del Cagliari film festival a Pablo Volta: il fotoreporter, infatti, amò così tanto questo lavoro al punto da conservarne per tutta la vita il libretto ricevuto in occasione della prima proiezione a Roma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA