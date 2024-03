Arzachena apre stagione turistica con il concerto di Pasquetta

Il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, non ha dubbi: anche quest'anno il tradizionale concerto in programma per lunedì 1 aprile nel parco Riva Azzurra di Cannigione, borgo sul mare nel territorio arzachenese, sarà in grado di attirare centinaia di turisti da tutta l'Isola e non solo, aprendo di fatto la stagione 2024.

E mentre cresce l'attesa per l'evento gratuito, che vedrà sul palco le cantanti Mara Sattei e Clara e lo spettacolo del dj Paolo Noise dello Zoo di 105, la località si prepara al meglio per riuscire a soddisfare tutte le aspettative dei visitatori, anche dei più piccoli. L'amministrazione comunale ha deciso infatti di ampliare il programma dalla giornata con spettacoli per bambini fin dal mattino. Al porto, dalle ore 11 alle 13, è prevista l'animazione con bolle giganti, trampolieri e giocolieri, giochi gonfiabile e mascotte. Sarà anche attiva una navetta gratuita Lu Pustali per raggiungere l'area concerto. Si può lasciare l'auto ad Arzachena, nel parcheggio dell'Istituto Alberghiero Costa Smeralda (fermata Stadio). Chi arriva a Cannigione da Palau, invece, può sostare nella frazione di La Conia (fermata Monti Corru). Il servizio sarà attivo dalle ore 11 alle 20 con corse ogni 30 minuti.

"I proprietari delle seconde case amano trascorrere le feste qui, ma vediamo circolare anche i primi turisti dal Nord Europa.

Tedeschi, austriaci, svizzeri, olandesi vogliono godere delle temperature miti e dei ritmi lenti della primavera per praticare sport, fare escursioni, visitare il nostro patrimonio archeologico e il centro storico, dove la nuova installazione artistica sulla scalinata di Santa Lucia - osserva il primo cittadino - Il Comune vuole dare il buon esempio. La destinazione può funzionare pienamente fin dal periodo Pasquale se ente pubblico e privati si impegnano, ognuno per la propria parte, ad offrire servizi e occasioni per scoprire il territorio sotto diverse prospettive. Bar, ristoranti e hotel dei borghi turistici iniziano ad aprire le porte. Siamo molto ottimisti sugli arrivi per i prossimi mesi", conclude Ragnedda.



