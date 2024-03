Verso le comunali, primo vertice centrodestra dopo le regionali

Mentre il campo largo prosegue le interlocuzioni per la formazione della giunta, in cui inevitabilmente entra anche il nodo delle candidature alle prossime amministrative, il centrodestra vuole stringere i tempi per le comunali e si è dato appuntamento, per la prima volta dopo le elezioni regionali, venerdì 29, in mattinata, a Oristano.

Un vertice con tutti i coordinatori regionali delle forze che alle consultazioni hanno appoggiato il sindaco di Cagliari uscente Paolo Truzzu per la corsa alla presidenza della Regione e che ora, alla luce dei risultati devono tirare le somme e trovare la quadra in particolare per i nomi da schierare a Cagliari, Sassari e Alghero.

L'ultimo incontro tra i partiti del centrodestra era stato prima del 25 febbraio, quando era arrivata la sofferta designazione ufficiale di Paolo Truzzu come candidato. L'analisi del voto, con il deludente risultato del primo cittadino Fdi a Cagliari, potrebbe portare la coalizione a virare su un altra forza, come il Psd'Az, con l'assessore regionale del Turismo uscente, Gianni Chessa, che ha ottenuto un buon risultato alle urne. O la Lega, in forza del passo indietro fatto per le regionali su Solinas, che potrebbe spingere su Alessandra Zedda, che potrebbe formalizzare il suo passaggio da Forza Italia. E su Cagliari potrebbero puntare anche i Riformatori con il vice sindaco Giorgio Angius.

