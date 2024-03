Uil, 'subito un tavolo con Todde su fusione aeroporti sardi'

Subito un tavolo di confronto con le società di gestione sulla fusione degli aeroporti sardi. Lo chiede la Uiltraporti invocando anche l'intervento della neopresidente della Regione Alessandra Todde. "Una questione - avverte il segretario generale William Zonca - che deve essere affrontata in maniera radicalmente diversa rispetto a quanto fatto dalla giunta precedente".

"Abbiamo sempre guardato con molta attenzione agli assetti delle società di gestione del sistema aeroportuale sardo che - sottolinea il numero uno della sigla - riteniamo fondamentale e preziosissimo per la nostra Isola soprattutto in un momento come questo in cui l'attuale modello di continuità territoriale mostra tutte le sue debolezze e deve essere sicuramente rinnovato e gestito in modo diverso".

"Per noi - spiega Zonca - è fondamentale dare il nostro contributo ed esprimere la nostra posizione per quanto riguarda l'ambito di applicazione dei contratti all'interno delle società di gestione e delle garanzie sui livelli occupazionali e lo sviluppo. Vorremmo concentrarci sul piano industriale per capire cosa succederebbe se fosse portata avanti l'idea di fusione.

Stiamo parlando di aeroporti, di infrastrutture strategiche che danno sviluppo all'economia e all'occupazione in Sardegna".

"Bisogna fare chiarezza - insiste il leader sindacale - perché le operazioni lasciate sottotraccia non portano da nessuna parte se non a conflittualità che possono solo danneggiare l'economia sarda, i lavoratori e l'immagine dei nostri aeroporti".



Cisl, 'su fusione aeroporti Giunta sia garante interesse sardi'

"Non entriamo nel merito delle scelte che riguardano gli assetti delle società di gestione degli aeroporti sardi, ma ci preoccupa apprendere solo da notizie di stampa aggiornamenti che potrebbero avere risvolti sul futuro dei lavoratori". Lo afferma il segretario regionale della Fit Cisl, Gianluca Langiu, ribadendo che "il sindacato segue quanto accade nell'operazione di fusione degli scali, compreso quello di Cagliari, senza sposare alcuna causa se non quella dei livelli occupazionali e delle retribuzioni". "Questi aspetti devono essere affrontati con i rappresentanti dei lavoratori e su questi chiederemo garanzie al nuovo assessore regionale dei Trasporti, non appena sarà insediata la giunta Todde. Riteniamo che debba essere l'assessore il garante, per conto dei Sardi, di quanto avviene intorno alla gestione degli aeroporti e l'interlocutore principale dei sindacati dei lavoratori".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA