Emergenza roghi a Olbia: altra auto bruciata, bilancio sale a 18

Non si fermano i roghi sulle auto a Olbia dove l'ennesima automobile è andata distrutta: la scorsa notte, intorno alle 2 i vigili del fuoco sono stati chiamati ad entrare in azione per spegnere un incendio su un suv Nissan parcheggiato a Pittulongu. La squadra dei vigili è riuscita a sedare le fiamme e ad evitare che il fuoco si propagasse anche ad altre vetture parcheggiate nelle vicinanze; del suv però non è rimasto che cenere.

Al momento dell'incendio non erano presenti persone e non si segnalano feriti. Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia di Stato che stanno indagando sulle cause del rogo.

Massimo riserbo da parte degli investigatori che stanno cercando di ricostruire tutti i tasselli di questa lunga scia di fuoco che sta investendo ogni notte Olbia e la Gallura.



