Carenze sulla sicurezza, motonave bloccata in porto a Olbia

Gravi carenze nei sistemi di sicurezza antincendio e nella preparazione professionale dell'equipaggio hanno portato gli ispettori del nucleo Port state control della guardia costiera di Olbia a sottoporre a provvedimento di fermo la nave da carico Ocmis Gar ormeggiata al molo Cocciani di Olbia. La motonave da 4.150 tonnellate di stazza lorda, adibita la traporto di merce generale e con a bordo sedici persone di equipaggio, era proveniente da Ancora e diretta ad Aqaba in Giordania.

Battente bandiera Guinea-Bissau, è arrivata nel porto gallurese durante l'ultimo fine settimana con un carico di blocchi di marmo, e qui resterà in stato di fermo fino alla sua messa in regola. Dall'inizio dell'anno ad oggi sono state fermate dagli uomini della guardia costiera di Olbia complessivamente tre navi straniere.

Queste attività di controllo sono svolte sulla base delle convenzioni, accordi internazionali e direttive comunitarie per assicurare che i traffici marittimi siano effettuati nel rispetto degli standards sviluppati a garanzia della tutela dell'ambiente marino, dei lavoratori marittimi, della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.





