Scontro frontale sulla statale a Bolotana, un ferito grave

Scontro frontale questa mattina, intorno alle 8.30, sulla statale 129 in territorio di Bolotana.

Feriti i conducenti delle due auto, una Toyota e una Alfa Romeo, di cui uno in maniera grave, trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Sassari.

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, una delle due auto, per cause in fase di accertamento, ha invaso la carreggiata opposta andando a scontrarsi contro un altro veicolo proveniente dall'altra parte.

I conducenti dei due mezzi sono stati estratti dai vigili del fuoco di Macomer. Sul posto i medici del 118 che hanno trasportato con l'elisoccorso a Sassari il paziente più grave, mentre l'altro è stato trasportato all'ospedale San Francesco di Nuoro.

Nel luogo dell'incidente anche il personale dell'Anas e la Polizia stradale a regolare il traffico.

La statale è rimasta chiusa al traffico per alcune ore, in entrambe le direzioni, al km 74,350. Poi è stata riaperta dall'Anas.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA