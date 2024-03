Restyling e pulizie, Arzachena si prepara all'arrivo dei turisti

In vista delle imminenti festività pasquali, le spiagge, il verde pubblico e il decoro urbano di Arzachena subiranno delle operazioni di restyling e pulizia.

L'amministrazione comunale, come ogni anno nel periodo antecedente la Pasqua, ha calendarizzato una serie di interventi curati dal servizio ambiente e decoro per preparare al meglio il centro storico della cittadina e i suoi borghi con le spiagge e i luoghi di maggiore attrazione, all'arrivo dei primi turisti.

Per i litorali, in particolare, le attività sono portate avanti nel rispetto dell'ordinanza balneare regionale, che permette la rimozione della posidonia una volta terminate le mareggiate invernali, allo scopo di tutelare gli arenili. "Dal 25 marzo siamo operativi con le macchine pulitrici a Cannigione, La Conia, Mannena, Baja Sardinia e Capriccioli - spiega il delegato all'Ambiente, Michele Occhioni -. A giorni compariranno anche i primi contenitori per la raccolta differenziata in spiaggia e le passerelle per disabili. Nel frattempo, vengono ripuliti anche i sentieri verso il mare e il sottobosco circostante. Purtroppo, riscontriamo ancora molti comportamenti irresponsabili e un costante abbandono di rifiuti nei luoghi naturalistici più pregiati, malgrado le numerose attività di sensibilizzazione a tutela dell'ambiente e la cartellonistica presente nei principali accessi".

Dalla scorsa settimana sono partite anche le operazioni dedicate al decoro urbano, con la piantumazione di nuove fioriture nelle rotatorie all'ingresso di Arzachena, alla roccia monumentale del Fungo, sul porto di Cannigione e sul lungomare in vista del concerto di Pasquetta che accoglierà sul palco allestito nella piazza Riva Azzurra le cantanti Mara Sattei e Clara e lo show di Paolo Noise dello Zoo di 105. Anche le aree dotate di attrezzature sportive pubbliche piazzate di fronte al mare sono state rinnovate, è una squadra di operai comunali sarà incaricata di raccogliere i rifiuti abbandonati lungo le cunette delle strade extraurbane.



