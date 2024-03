La nave da crociera di Sanremo approdata a Cagliari

Costa Smeralda, la nave protagonista dei collegamenti a bordo dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, ha inaugurato oggi la stagione 2024 di Costa Crociere a Cagliari.

Nel corso dell'anno l'ammiraglia battente bandiera italiana della flotta Costa visiterà Cagliari ogni settimana, sino al 26 novembre, sempre di martedì. La nave Costa Smeralda aveva già operato a Cagliari nel 2020 e nel 2021.

Anche la Costa Fascinosa effettuerà uno scalo a Cagliari in primavera, nel corso di una crociera tra Mar Tirreno e Mar Ionio. Sommando entrambe le navi, gli scali di Costa Crociere a Cagliari nel 2024 saranno in tutto 37, numero in linea con il traffico fatto registrare nel 2023.

Dal 14 maggio la programmazione di Costa Crociere in Sardegna crescerà ulteriormente grazie a Costa Pacifica, che visiterà Olbia ogni settimana, sino a fine settembre, per 18 scali complessivi.

In totale, tra Cagliari e Olbia, gli scali Costa in Sardegna saranno quindi 55, con una crescita del 40% circa rispetto allo scorso anno. L'itinerario 2024 di Costa Smeralda andrà alla scoperta di Italia, Francia e Spagna, tra città d'arte, spiagge e paesaggi, con tappe a Cagliari, Napoli, Civitavecchia/Roma, Genova, Marsiglia, Barcellona. Da giugno questo itinerario si arricchirà delle "Sea Destinations". Ad esempio, nel corso della navigazione di Costa Smeralda tra Barcellona e Cagliari verrà proposta "Mare delle Baleari - Mare di stelle", un'esperienza in cui, in mare aperto, immersi nel buio più profondo del Mediterraneo, gli ospiti potranno ammirare il cielo e le stelle come da nessun'altra parte, guidati da un ufficiale di bordo.

In questi giorni Costa Crociere sarà presente a Cagliari partecipando al Job Day il 26 e 27 marzo. Nel corso di questo evento i rappresentanti Costa incontreranno, nello stand della compagnia, i giovani talenti cagliaritani e sardi che hanno inviato la propria candidatura per una delle posizioni disponibili per lavorare a bordo delle navi della flotta battente bandiera italiana. In particolare, Costa sta cercando fotografi, receptionist, tour expert, pasticceri, disc jockey, lounge technician e altre figure dell'ospitalità di bordo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA