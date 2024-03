Confcommercio boccia il nuovo centro commerciale a Elmas

No al nuovo centro commerciale di Elmas: darà il colpo di grazia ai negozianti cagliaritani e dell'hinterland. È l'allarme lanciato dalla giunta di Confcommercio Sud Sardegna. "Un polo che in previsione sarà il più grande dell'Isola: avrà un effetto distruttivo per l'economia del Sud Sardegna", avverte il presidente Alberto Bertolotti, secon il quale è necassairo "sapere se erano (o sono) previsti interventi di bonifica e se esistano rischi ambientali e per la salute pubblica".

Ancora polemiche. "È bizzarro osservare - sottolinea il numero uno dell'associazione - che la proprietà delle aree interessate sia riconducibile al presidente della Camera di commercio di Cagliari e Oristano. Infatti il presidente è, nel contempo, strenuamente impegnato nel tentativo di cedere il controllo dell'aeroporto di Cagliari-Elmas, ora di proprietà della Camera di Commercio, e che al polo commerciale sarà direttamente collegato. È sconcertante che il protagonista assoluto di queste simultanee operazioni sia proprio colui che dovrebbe essere la figura di maggior tutela e salvaguardia del tessuto imprenditoriale locale, custode degli asset più importanti nonché garante degli equilibri economici del territorio".

Ultimo sos: "Confcommercio è un'associazione libera di commercianti e imprenditori che vogliono operare in un sistema pubblico libero. Di volare, di scegliere, di intraprendere, di rispettare le leggi e di vederle rispettate. Invochiamo una decisa presa di posizione di tutte le istituzioni coinvolte.

Chiediamo il rispetto della legalità e degli interessi e diritti dei commercianti e dei cittadini del nostro territorio e, ancora, continueremo a combattere per tutelare la più importante porta d'ingresso della Sardegna, l'aeroporto di Elmas".



