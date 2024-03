Comunali Cagliari: Ciotti, 'un ufficio per i cantieri aperti'

"Realizzare una città solidale, sostenibile e competitiva. Una città per tutti, dove l'uguaglianza sociale, le buone pratiche nate dal lavoro e dalla generosità di cittadini e imprese, l'immigrazione vista come risorsa, assieme al rispetto e alla valorizzazione dell'ambiente, non siano parole vuote, ma i presupposti su cui fondare un nuovo sviluppo per Cagliari".

Sono gli obiettivi di Enrico Ciotti, da pochi giorni candidato alle eventuali primarie del centrosinistra a Cagliari, che in questi giorni ha avviato una serie di incontri con associazioni di categoria, forze sociali e politiche e organizzazioni del terzo settore, con la prospettiva di "arricchire il programma del centrosinistra per le amministrative di Cagliari", si legge in una nota.

"La nostra è una città bellissima, ma il suo tessuto sociale, produttivo e urbano ha bisogno di cure immediate - sottolinea l'ingegnere cagliaritano di 54 anni -. Per fare fronte alla paralisi causata dai troppi cantieri aperti, ad esempio, il primo atto di un'amministrazione Ciotti sarebbe quello di istituire un ufficio di coordinamento e gestione centralizzata dei vari progetti in corso e quelli critici da avviare".

"Si tratterebbe - precisa - di un ufficio che opererebbe, sul modello di altre città nel mondo, a diretto contatto con il sindaco e in armonia alle linee strategiche per Cagliari, consentendo di gestire nel migliore dei modi criticità ed emergenze. Non solo progetti già avviati, ma anche quelli ritenuti di elevatissima priorità e di grande impatto sociale come la sicurezza pubblica e il degrado di molte scuole cittadine".



