Avs, 'percoso unico per scelta candidati sindaci e giunta Todde'

Nomina della giunta e dei candidati alle imminenti amministrative in Sardegna devono essere definiti in un percorso unico. È quanto sollecitano i segretari dei partiti Europa Verde, Sinistra Sarda, Sinistra Italiana, Possibile che fanno parte di Alleanza Verdi Sinistra, con i consiglieri regionali eletti Antonio Piu, Diego Loi, Maria Laura Orrù e Giuseppe Dessena.

"Le elezioni regionali hanno rappresentato un successo del campo largo e sono testimonianza della reale aspettativa di cambiamento che pervade la nostra isola - scrivono in una nota -. Siamo convinti che il percorso iniziato a luglio e proseguito con una campagna elettorale partecipata ed entusiasmante debba chiudersi a breve con la nomina della giunta e dei candidati delle principali città in un unico percorso". Un percorso che dunque escluderebbe definitivamente le primarie, che per stare nei tempi e consentire un'adeguata campagna elettorale dovrebbero tenersi entro la fine di aprile.

"Ci auguriamo permanga in tutti il senso di responsabilità che ci ha consentito di presentarci insieme alle elezioni regionali - precisano gli esponenti di Avs - e che ci dovrebbe guidare nella individuazione dei sindaci per poter offrire un'alternativa credibile e convincente a tutti i livelli. Crediamo che questo percorso debba essere compiuto attraverso un ragionamento unito a quello della formazione del governo regionale", chiariscono.

Consapevoli che i tempi sono stretti "ci auguriamo che i tavoli cittadini possano a breve compiere una scelta, siamo disponibili, con responsabilità e senza mai alzare i toni, a lavorare in tempi brevissimi per chiudere il percorso che ci porti ad essere competitivi anche alle comunali di giugno 2024".



