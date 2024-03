Un'esercitazione antinquinamento nelle acque de La Maddalena

Intorno alle 8.40 di sabato 23 marzo, un'unità mercantile che si trovava nei pressi del golfo di Porto Palma, a sud dell'Isola di Caprera, ha comunicato alla Guardia Costiera l'impatto, a causa di un'avaria all'organo di governo, contro uno scoglio affiorante e la fuoriuscita di circa mille litri di diesel in mare. Quello che potrebbe sembrare un incidente marino capace di arrecare un danno all'ecosistema marino e terrestre dell'Arcipelago di La Maddalena, è in realtà il fulcro dell'esercitazione antinquinamento "Caprera 2024", appuntamento annuale coordinato dalla Capitaneria di porto di La Maddalena e finalizzato a verificare l'efficacia delle procedure previste dal "Piano Operativo di pronto intervento locale contro gli inquinamenti marini" predisposto sulla base delle linee guida contenute nel Piano nazionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Coinvolti nell'esercitazione anche i Vigili del Fuoco, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, il Comune di La Maddalena e l'associazione dei volontari della Protezione Civile, insieme con il consulente chimico del porto.

Nell'evento è stato simulato anche il ferimento di un membro dell'equipaggio per il quale era necessaria l'evacuazione medica ed il trasporto al pronto soccorso dell'Ospedale "P. Merlo" di La Maddalena. L'esercitazione, estremamente importante per riuscire ad affrontare con la massima efficienza eventi reali di inquinamento marino, si è conclusa con pieno successo nel primo pomeriggio.



