Fagone e Pitocco debuttano al Teatro Lirico di Cagliari

Prosegue con due debutti la stagione concertistica del Teatro Lirico di Cagliari. Per la prima volta arrivano a Cagliari Enrico Fagone e Massimiliano Pitocco. Il primo è un poliedrico musicista, affermato contrabbassista e raffinato direttore dal curriculum internazionale. Dirige l'Orchestra del Teatro Lirico e, in qualità di solista al bandonéon, Massimiliano Pitocco. Sono attesi il 29 marzo alle 20,30 e il 30 marzo alle 19, sesto appuntamento del cartellone.

Interessante il programma musicale che si apre con Danzón n.

2 di Arturo Márquez, prosegue con Aconcagua: concerto per bandonéon e orchestra di Astor Piazzolla e si chiude sulle note di Variaciones concertantes op. 23 ed Estancia: suite op. 8 di Alberto Ginastera. Lo spettacolo ha una durata complessiva di 1 ora e 20 minuti circa compreso l'intervallo.

Venerdì 29 marzo alle 11 è prevista l'Anteprima Giovani, aperta alle scuole che potranno assistere, dalla I loggia, alla prova generale del concerto serale. La biglietteria del Teatro Lirico è aperta lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13, mercoledì dalle 16 alle 20 e, nei giorni di spettacolo, anche da due ore prima dell'inizio.



