Si scaglia contro un poliziotto dopo i controlli, arrestato

Gli agenti della Polizia di Stato gli hanno chiesto le generalità durante un controllo in auto in viale Trieste. Ma lui, un 26enne originario della provincia di Nuoro, dopo aver assunto un atteggiamento aggressivo e minaccioso nei confronti dei poliziotti, si è scagliato contro uno di loro.

Il giovane è stato immediatamente bloccato e messo in sicurezza all'interno dell'auto di servizio.

Poi l'inevitabile accompagnamento in Questura: anche negli uffici di via Amat il 26enne ha continuato a mostrare un comportamento aggressivo.

La Polizia ha arrestato il giovane per l'ipotesi di reato di resistenza e violenza nei confronti di Pubblico Ufficiale. Il 26enne, quando è stato fermato per un controllo auto, era a bordo con cinque giovani. Il giudice ha convalidato l'arresto, concedendo i termini a difesa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA