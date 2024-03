Famiglia con bimbo si perde a Villacidro, salvati con elicottero

Una famiglia con un bambino non riusciva a ritrovare la strada del rientro durante un'escursione a Piscina Irgas, nelle campagne di Villacidro.

E allora è scattato l'sos con una chiamata ai soccorritori: una volta inviate le coordinate sul posto sono stati inviati la squadra del distaccamento di Iglesias, una squadra SAF (speleo alpino fluviale) e l'elicottero Drago 144 del reparto volo dei vigili del fuoco.

Le operazioni sono state difficoltose a causa delle raffiche di vento che si incanalavano nel canyon: sono stati necessari due voli per riportare la famiglia in zona sicura. I primi a salire sull'elicottero sono stati la mamma con il bambino.

Trasportati in un'area vicina stati accuditi dal personale dei vigili del fuoco di terra.

Poi anche il padre è stato messo in salvo. Non sono state necessarie cure mediche, erano tutti in ottima salute.



