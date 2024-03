Assemblea Fi, 'uniti verso sfida amministrative ed europee'

Forza Italia serra i ranghi per affrontare la sfida delle amministrative e delle europee di giugno. E' questo, in sintesi, il messaggio che arriva dalla riunione che si è tenuto oggi a Tramatza con i dirigenti, i consiglieri regionali e gli amministratori locali.

L'incontro si è aperto con il ringraziamento del nuovo segretario regionale, Pietro Pittalis, al coordinatore uscente Ugo Cappellacci, chiamato dal segretario nazionale Antonio Tajani a guidare il dipartimento nazionale insularità. Sono intervenuti i nuovi consiglieri regionali Ivan Piras, Giuseppe Talanas e Angelo Cocciu.

Pittalis ha anche tracciato la linea nei rapporti con gli alleati: "Siamo stati leali e corretti, ma occorre uscire dalla logica dei rapporti di forza e puntare su programmi e candidati che identifichino una sintesi vincente. Per questo ho chiesto una riunione con i coordinatori regionali per condividere le scelte per le prossime amministrative, che si terrà venerdì prossimo.

Cappellacci ha posto l'accento sul gioco di squadra e all'unità: "Non chiediamoci cosa può fare il partito per noi - ha dichiarato, citando le parole di J.F. Kennedy - ma cosa possiamo fare tutti noi per il partito, a prescindere dai ruoli.

A volte, la differenza tra la vittoria e la sconfitta passa per pochi centimetri ma, come dimostrano i nostri candidati e i nostri amministratori, siamo pronti a conquistarli in ogni angolo della Sardegna".

Concetto ribadito anche dal sindaco di Olbia Settimo Nizzi: "Abbiamo la migliore classe dirigente presente sulla scena politica è la dimostrazione che la coerenza paga e che siamo ancora forti".



