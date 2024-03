Un podcast pensato dai giovani per spingere idee positive

(di Maria Grazia Marilotti) Dai lanciatori di pietra ai lanciatori di idee. Nasce a San Giovanni Suergiu, nel Sulcis, un podcast per condividere esperienze positive e di successo e rispondere al grave episodio che all'inizio dell'anno ha visto alcuni adolescenti lanciare pietre contro alcune persone, per fortuna senza conseguenze, e compiere atti di vandalismo.

L'idea è maturata all'interno del Progetto giovani voluto dagli assessorati alle Politiche giovanili e alle Politiche sociali del comune guidati da Marco Zusa e Alessandra Manca. Il podcast dà voce ai giovani per promuovere, con la forza delle idee e del dialogo e con gli esempi positivi, una nuova idea di comunità e generare benessere. Il tema sarà al centro della puntata numero zero del podcast "Lanciatori di idee", il 23 marzo alle 18 all'ex Esmas. L'iniziativa, maturata in questo spazio creativo giovanile di cultura e socialità, è scaturita da un confronto con gli operatori della cooperativa Millepiedi, incaricata dal Comune di gestire il servizio. Ragazze e ragazze hanno seguito il laboratorio guidato da Federico Esu e imparato a gestire un'intervista e creare i podcast.

Ospiti della puntata di sabato saranno tre giovani che hanno un legame col territorio: Virginia Manzi, free lance nel campo del software design e appassionata di kyte, si è trasferita dalla Toscana in Sardegna e ha aperto una scuola a San Giovanni Suergiu; Andrea Tuveri si è invece formato a Milano ed è rientrato a San Giovanni Suergiu dove ha aperto una scuola di batteria. Ancora un esempio positivo arriva da Denise Pisu, nata e cresciuta a San Giovanni Suergiu, campionessa italiana di Ju-Jitsu e insegnante di questa disciplina nella sua scuola.

La giovane redazione, guidata dall'educatore dello Spazio Creativo, Simone Petrucci e coordinata dal sociologo Chicco Angius, è composta da Marzia Porru, Tania Argiolas, Miriam Argiolas, Jessica Caltabiano, Mattia Fais, Valentina Mariani, Alessio Milia, Francesco Sabiu, Elisa Scano. Per gli assessori Alessandra Manca e Marco Zusa, "si tratta di una risposta smart ad un chiaro momento di criticità, una risposta veloce e condivisa. Il progetto rappresenta un'occasione importante per promuovere il benessere di tutti i giovani, e quindi della comunità, anche attraverso il contributo e la valorizzazione di ragazzi e ragazze che si stanno già affermando grazie alle loro competenze e al giusto spirito di iniziativa".



