Erbacce e zecche a S.Elia, il caso finisce in consiglio Comunale

Un'interrogazione urgente per ripulire da zecche ed erbacce via Fasano e Piazza Lao Silesu, a Sant'Elia. È stata presentata dal consigliere comunale Marcello Polastri, presidente della commissione sicurezza.

"Le aiuole di via Fasano - si legge nel documento - tra le palazzine popolari antistanti il civico n. 2 e di piazza Lao Silesu a Cagliari, sono invase dalle alte erbe spontanee nelle quali proliferano zecche e altri parassiti avvistati dai residenti della zona". Inevitabile la "necessità di provvedimenti urgenti". I residenti di via Fasano e Piazza Lao Silesu - spiega Polastri - si lamentano da tempo del fatto che le zecche entrino anche negli appartamenti.

Il consigliere ha già scritto all'Ufficio verde pubblico e gestione faunistica del Comune di Cagliari "per arginare e ancor meglio risolvere le suddette criticità anche sotto il profilo igienico-sanitario che preoccupa".



