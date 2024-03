Comunali a Sassari: campo largo accelera, divisioni nel c.destra

Definire subito il perimetro della coalizione, rinnovando l'apertura al dialogo con la Costituente per Sassari di Mariano Brianda e con tutte le forze progressiste che manifesteranno la volontà di condividere il percorso. È la priorità delle forze del campo largo sassarese in vista delle elezioni amministrative, che dovrebbero coincidere anche nell'Isola con le Europee dell'8 e 9 giugno.

Ieri sera i partiti e i movimenti che hanno contribuito all'elezione di Alessandra Todde come presidente della Regione si sono incontrate su iniziativa del Partito democratico. La definizione delle alleanze è la condizione dalla quale non si può prescindere: l'annessione di altre forze è fondamentale per redigere la versione finale del programma e per fissare i criteri per l'indicazione del candidato sindaco. Non si è parlato di primarie, ma sul fatto che la scelta debba essere condivisa e partecipata nessuno ha dubbi.

Se dovesse reggere l'accordo che prevedeva la presidenza della Regione al M5s, il sindaco di Cagliari ai Progressisti e quello di Alghero ad Avs, Sassari dovrebbe spettare al Pd. I nomi che circolano di più sono quelli dell'ex sindaco ed ex presidente del consiglio regionale, Gianfranco Ganau, e dell'attuale segretario provinciale dei dem, Giuseppe Mascia. Ma secondo molti alleati è ancora un po' presto per circoscrivere il campo solo a via Mazzini.

Sul fronte opposto, intanto, prende sempre più quota la candidatura dell'avvocato Nicola Lucchi, attuale assessore dell'Urbanistica e dello Sviluppo turistico nella giunta Campus, come leader del raggruppamento civico che ha guidato la città negli ultimi cinque anni.

Nel frattempo il centrodestra ufficiale si sta interrogando sulle scelte più opportune da fare. Se la separazione di cinque anni fa dovesse confermarsi, Fratelli d'Italia e gli altri partiti si starebbero organizzando intorno alla figura dell'ex vicesindaco e assessore dei Servizi sociali, l'avvocato Gianfranco Meazza.



