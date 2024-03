Scontro frontale a Carbonia, muore una donna di 77 anni

Una donna di 77 anni è morta e un uomo di 73 è ricoverato in ospedale a seguito di uno scontro frontale tra due auto avvenuto oggi pomeriggio a Carbonia sulla strada provinciale 2.

L'anziana è deceduta dopo il ricovero al Sirai. Nello stesso ospedale è stato trasportato il 73enne: i medici gli hanno riscontrato diverse fratture e altre ferite, la prognosi è riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.

L'incidente si è verificato intorno alle 18 all'altezza del chilometro 59 della provinciale. L'impatto è stato violentissimo: sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle due auto coinvolte. Ancora da chiarire la dinamica dello scontro frontale. Sul posto il 118 e i carabinieri per i rilievi di legge.



