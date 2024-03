Yatch Club Costa Smeralda presenta la stagione sportiva 2024

Una stagione con grandi ritorni e novità. Si può descrivere così la stagione sportiva 2024 dello Yacht Club Costa Smeralda, presentata a Milano. Ad aprire l'evento la principessa Zahra Aga Khan, presidente del Consiglio Direttivo dello Yccs che ha confermato la stagione "molto intensa con regate in programma da maggio a ottobre". Il 2024, ha ricordato, segna un anniversario, ricorrono infatti i 40 anni della collaborazione con lo storico partner Rolex. E ad augurare "buon vento" alla prossima stagione sportiva e a tutti i suoi protagonisti é stato un testimonial del marchio, Jannik Sinner, tennista numero 3 del mondo. A raccontare nel dettaglio la stagione é intervenuto Edoardo Recchi, segretario generale e direttore sportivo Yacht Club Costa Smeralda.

Subito dopo la Ran 630 - Regata dell'Accademia Navale, in programma dal 24 aprile al 1° maggio, la stagione si aprirà a Porto Cervo con il tradizionale Vela & Golf (24-26 maggio). Sarà poi la volta della Giorgio Armani Superyacht Regatta, dal 4 all'8 giugno. All'interno della Giorgio Armani Superyacht Regatta si svolgerà il Southern Wind RendezVous and Trophy.

A giugno spazio alla Classe J/24 che tornerà allo Yccs per il Campionato europeo J/24 in calendario dal 10 al 16. Un altro atteso ritorno sarà la Grand Soleil Cup, una veleggiata organizzata in collaborazione con il Cantiere del Pardo per la quale è attesa una flotta di circa 40 imbarcazioni. Ad agosto saranno in programma il Trofeo Formenton (il 20) e la Palermo-Porto Cervo-Montecarlo, a cui lo Yatch Club offre supporto tecnico. A settembre la Maxi Yacht Rolex Cup (8-14) e la Rolex Swan Cup (15-21). La stagione si concluderà con il Campionato Europeo Etchells, preceduto dalla Smeralda Cup. Gli eventi, aperti a tutte le imbarcazioni Etchells, sono in programma dal 1° al 6 ottobre.



