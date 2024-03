Prevenzione, sabato a Martis l'ambulatorio mobile dell'Asl

Sabato 23 marzo dalle 10 alle 17 sbarca a Martis, in via San Giuseppe, l'ambulatorio mobile allestito dall'Asl di Sassari nell'ambito del progetto sperimentale "Viaggio nel cuore della prevenzione e delle cure primarie. Siamo da te, con te, per te", che mira a promuovere la cultura della prevenzione in campo medico.

I cittadini potranno farsi sottoporre a controlli diabetologico-cardiologici, ginecologici, pneumologici e oncologici. Per tutta la durata dell'appuntamento con la promozione sarà presente il personale sanitario per fornire informazioni utili sui corretti stili di vita e l'eventuale indicazione di ulteriori accertamenti secondo percorsi dedicati.

Gli utenti saranno convocati dall'amministrazione comunale in base ai criteri di reclutamento stabiliti dall'Asl.



