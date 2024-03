Litiga al bar e spara 3 colpi di pistola per aria, arrestato

Ha litigato con gli avventori di un circolo ricreativo nel centro di Sennori, poi andando via ha impugnato una pistola e ha esploso tre colpi per aria.

Un operaio di Torralba è stato arrestato in flagranza dai carabinieri della Compagnia di Bonorva con l'accusa di porto e detenzione abusiva di una pistola del tipo Beretta cal. 6.35, con relativo caricatore e munizionamento, ricettazione ed esplosioni pericolose di colpi di arma da fuoco in luogo pubblico.

I militari della Compagnia di Porto Torres sono stati chiamati domenica a tarda sera da un cittadino che denunciava l'episodio, fornendo elementi utili per identificare l'uomo.

Al suo arrivo a casa, a Torralba, l'operaio ha così trovato i carabinieri della locale stazione ad attenderlo. Non ha opposto resistenza, e ha consegnato l'arma detenuta illegalmente ai militari.

Il giudice ha convalidato l'arresto e imposto l'obbligo di dimora a Torralba per l'arrestato.



