Il maestro della pizza Franco Pepe sbarca nel nord Sardegna

Apre in Sardegna 'Spazio by Franco Pepe'. E' la pizzeria a bordo piscina del pluripremiato maestro dell'arte bianca. Sarà ospitata a Baja Sardinia - a due passi dalla Costa Smeralda - all'interno di 7Pines Resort Sardinia, parte di Destination by Hyatt. Il patron di 'Pepe in Grani' a Caiazzo, paesino sulle colline casertane, per la prima volta porta la sua pizza in Sardegna.

Il 4 maggio si parte con un menu in collaborazione con l'Executive chef Pasquale D'Ambrosio. Ai grandi classici di Pepe come la Margherita Sbagliata e la Ritrovata, si aggiungono le novità studiate con D'Ambrosio. "Una sfida - racconta Franco Pepe - che mi offre l'opportunità di scoprire una terra magica e la sua cultura gastronomica. In questo viaggio incontrerò la cucina dello chef Pasquale D'Ambrosio, campano come me e innamorato di quest'Isola e dei suoi produttori, con cui ha stretto legami fruttuosi. Saranno loro a ispirare la pizza che realizzeremo insieme".

Soddisfatto anche Vito Spalluto, managing director del resort: "Siamo felici di accogliere Franco Pepe non solo perché è il miglior pizzaiolo al mondo, ma per la sua visione e la capacità di valorizzare un territorio, i suoi prodotti e la sua gente".



