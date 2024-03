Mercantile fermato in porto a Oristano per gravi irregolarità

Sono 14 di cui 10 gravi le irregolarità riscontrate dagli esperti della Guardia costiera del Nucleo Port State Control durante i controlli a bordo di una 'General cargo' battente bandiera Antigua & Barbuda arrivata al porto di Oristano il 16 marzo scorso. Fino a quando non saranno ripristinate tutte le norme di sicurezza, la Capitaneria ha ordinato il fermo della nave che ha una stazza lorda di 2297 tonnellate e quasi 100 metri di lunghezza.

In particolare durante l'ispezione "sono state riscontrate gravi carenze in materia di preparazione e risposta alle emergenze da parte dell'equipaggio, in materia di prevenzione e lotta degli incendi e di gestione della sicurezza di bordo".

Dall'inizio dell'anno sono state ispezionate 19 navi straniere, di queste quattro sono state fermate per gravi carenze in materia di sicurezza della navigazione, mentre su 12 sono state rilevate irregolarità meno gravi.



