Alleanza Sardegna pronta per le comunali, si punta su Cagliari

Mentre si attende la proclamazione ufficiale della presidente della Regione e dei consiglieri eletti, prevista in questi giorni, in Consiglio regionale c'è chi già si organizza. È Alleanza Sardegna, la nuova forza politica nata a ridosso delle consultazioni regionali per iniziativa di alcuni consiglieri allora Psd'Az, che oggi si è presentata ufficialmente alla stampa.

"Siamo soddisfatti per i 28mila voti ottenuti - ha spiegato il presidente del neonato partito, Andrea Floris - e ora puntiamo alle consultazioni amministrative". "Abbiamo fondato un partito in pochi mesi - ha aggiunto il segretario di quella che si è piazzata come sesta forza della coalizione di centrodestra, Mimmo Solina - e ci siamo inseriti subito nella competizione elettorale, grazie al sostegno e alla forza di alcuni consiglieri uscenti".

In particolare il ringraziamento va a Giovanni Satta, il consigliere uscente che ha dato vita al movimento e che non è riuscito a riavere il suo seggio: Alleanza Sardegna, infatti, fino ai risultati ufficiali, avrà due consiglieri, Stefano Schirru e Franco Mula, insufficienti a creare un gruppo. E se anche i conteggi con i resti ne attribuissero un altro, sarebbe per l'ex Pietro Moro.

Sintetica l'analisi della sconfitta, "se sarà confermata", vuole precisare Schirru. "Il ritardo sulla designazione del candidato forse ci ha penalizzati, scegliendolo prima magari sarebbe stato diverso", evidenzia.

Sanità e legge urbanistica saranno tra le prime proposte di "un'opposizione costruttiva, fatta di proposte precise", spiega il consigliere in pectore. Come anche una legge per ristorare con voucher gli imprenditori e i commercianti che hanno subito danni economici a causa dei lavori pubblici. Ma intanto ci sono le comunali: "Concentreremo tutto il nostro impegno su Cagliari", ribadisce Schirru.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA