Il Torino torna a vincere dopo i pareggi con Napoli e Fiorentina e lo fa in casa dell'Udinese.

Granata subito in vantaggio grazie a un gran colpo di testa di Duvan Zapata. Dal colombiano , all'8' della ripresa, arriva poi l'assist per il raddoddio di Vlasic.

Nell'altra partita delle 15, vittoria del Monza che supera 1-0 il Cagliari: decide il match un gran gol di Daniel Maldini su punizione.



