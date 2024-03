Palazzo Doglio eletto 'miglior Hotel in Italia 2024'

Palazzo Doglio, ha ottenuto il premio di "Italy's Leading Hotel 2024" in occasione della cerimonia dei World Travel Awards Europe. Un nuovo riconoscimento per l'urban resort nel cuore di Cagliari, che lo conquista per il quarto anno consecutivo. Tra i più ambiti a livello internazionale, i World Travel Award premiano le strutture che si sono distinte nel settore del turismo e dell'ospitalità nel corso dell'anno.

Fin dalla sua apertura nel 2020, oltre all'esclusivo hotel sono tanti gli elementi che contraddistinguono l'offerta della struttura, nata in seguito ad un importante progetto di riqualificazione urbana: la proposta culinaria con, tra gli altri, cucina gourmet dell'Osteria del Forte, la fusione di sapori giapponesi e brasiliani di Saudade, abbinamento di pizza e cocktail di Maiori e l'atmosfera tropicale di Colonial. Il format "Notti Stellate" con la cucina d' autore. Palazzo Doglio si distingue anche per il suo Teatro, riaperto dopo oltre trent'anni per portare sul palco concerti e spettacoli.

Lo spazio all'aperto della Corte accoglie esposizioni floreali e di antiquariato, appuntamenti food a tema e numerose iniziative rivolte ai bambini. C'è poi l' offerta in chiave wellness del Doglio Club e un'area fitness.

L'impegno solidale ha dato vita alla nuova raccolta fondi "Un Camper per la Prevenzione", a supporto dell'Associazione "Abbracciamo un Sogno", promossa dal comitato Sardegna in Rosa e che vede coinvolti anche il Forte Village, Summer Mode e tanti altri partner.



