Auto contro guardrail a Cagliari, grave una 23enne

Grave incidente stradale durante la notte a Cagliari lungo l'Asse Mediano. Una Fiat 500 condotta da un 21enne e con a bordo una 16enne e una 23enne, tutti residenti a Quartu, per cause non accertate si è schianta contro il guardrail. La 23enne che viaggiava sul sedile posteriore senza indossare la cintura di sicurezza è stata sbalzata all'esterno dell'abitacolo, finendo sull'asfalto a decine di metri di distanza ed è rimasta gravemente ferita. Solo contusi il conducente e l'altra passeggera.

L'incidente è avvenuto in direzione Sestu sul cavalcavia che sovrasta la rotatoria di via Cadello. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale che si stano occupando di ricostruire la dinamica. La ferita è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Brotzu. Per il conducente e l'alta passeggera non è stato necessario il trasporto in ospedale, entrambi indossavano la cintura di sicurezza.

Il fatto, per come è avvenuto ricorda quello in cui, nel 2008, perse la vita Chiara Ibba. Anche lei fu sbalzata all'esterno dell'abitacolo, cadendo giù dal cavalcavia dell'Asse mediano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA