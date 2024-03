Verso il libero mercato dell'energia, A2A sbarca in Sardegna

Il gruppo A2A, secondo operatore nazionale nel settore energetico per capacità installata, energia distribuita e volumi elettrici venduti ai consumatori finali, incrementa la sua presenza in Sardegna attraverso la controllata A2A Energia con l'affidamento del Servizio Tutele Graduali (STG) in alcune province dell'Isola.

Dopo l'assegnazione dell'intero territorio con le aste per le forniture di energia elettrica alle microimprese nel 2022, lo scorso febbraio il gruppo si è infatti aggiudicato i clienti domestici non vulnerabili di Cagliari, Oristano e Sud Sardegna, triplicando così le utenze servite nella regione - che diventa la quarta per numero di contratti attivi.

A partire dall'1 luglio, il passaggio al nuovo regime avverrà senza interruzioni, garantendo continuità del servizio a condizioni economiche competitive e uniformi in tutta Italia, come stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera).

"Con l'obiettivo di diventare un partner di fiducia per questi territori, ci impegniamo non solo a fornire un servizio di qualità, ma anche ad accompagnare i consumatori nel passaggio al libero mercato, garantendo continuità e assistenza durante questo processo di transizione. - ha dichiarato Andrea Cavallini, presidente e Ad di A2A Energia. - Oltre a offrire i nostri servizi di fornitura di energia, intendiamo anche supportare la crescita sostenibile di questa regione, attraverso lo sviluppo di fonti energetiche pulite e pratiche di consumo responsabile".

Per promuovere una maggiore consapevolezza sulle opportunità offerte dalla liberalizzazione del mercato elettrico, A2A ha collaborato con l'Istituto Bruno Leoni (IBL) per la realizzazione del report "Chi ti tutela? Come funzionerà il mercato elettrico dopo la liberalizzazione". Questo documento fornisce informazioni dettagliate sulle nuove dinamiche di mercato, sui vantaggi di un sistema concorrenziale e sulle forme di tutela disponibili per i consumatori.

Oltre ai tradizionali call center, sito web e app MyA2A, A2A Energia promuove già oggi le forniture di energia elettrica e servizi con oltre 30 venditori in tutte le province dell'Isola, oltre alla prossima apertura dello Spazio A2A a Cagliari e allo sviluppo di una rete shop in shop sul territorio.



