Giornate Fai Primavera, nove tesori da riscoprire nell'Isola

Da Cagliari a Sassari, passando per Villaurbana, Alghero, Arbatax, Nuoro, Olbia e Palau. Una mappa con nove tesori. Saranno le guide e i volontari del Fai a far scoprire sino al 24 marzo nuraghi, siti archeologici e bellezze architettoniche della Sardegna.

È la trentaduesima edizione delle Giornate FAI di Primavera.

"Nove aperture - ha spiegato questa mattina la presidente regionale del Fai Monica Scanu - importanti per fare conoscere luoghi non sempre a disposizione di tutti e per raccogliere fondi che saranno poi reinvestiti nella valorizzazione del nostro patrimonio culturale".

Il fiore all'occhiello dell'edizione 2024 sarà la visita al nuraghe Bau Mendula, su una collina alle pendici nord-occidentali del Monte Arci, al confine tra il territorio comunale di Villaurbana e quello di Oristano. Un sito che sarà a breve oggetto di importanti interventi di scavo archeologico con fondi Pnrr.

Appuntamento a Sassari con il museo Diocesano. Ad Alghero, invece, si apriranno le porte delle Tenute Sella &Mosca, in una proprietà che si estende per 650 ettari, immersa in un parco botanico circondato da oltre 520 ettari di vigneto.

A Olbia il percorso riguarderà Pedres e la sua storia, dalla Tomba dei giganti al castello medioevale. Ad Arbatax, invece, l'attrazione sarà il faro di capo Bellavista, tra i più importanti della Sardegna. Lungo il tragitto non è raro incontrare i mufloni di un parco privato. A poca distanza dal faro si potrà visitare la Stazione meteorologica di Capo Bellavista dell'aeronautica militare.

A Nuoro protagonista sarà l'architettura del "villaggio-isola" di Antoni Simon Mossa nel Museo del Costume. A Cagliari sarà possibile riscoprire un sito seminascosto in pieno centro: l'area archeologica di Vico III Lanusei. Una sorta di riassunto della storia e dell'evoluzione della città attraverso i secoli, dall'età punica all'epoca romana, fino al Tardoantico e all'alto medioevo, fino alla costruzione della Manifattura Tabacchi nel XIX secolo.

Infine i classici appuntamenti con le Saline Conti Vecchi ad Assemini e la Batteria militare Talmone a Palau.



