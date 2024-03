Gaia ricevuta da sindaco Quartu dopo vittoria Sanremo junior

Gaia Deiana ha soltanto 14 anni ma una voce profonda e una capacità canora che l'hanno già portata alla ribalta nazionale: ha partecipato e vinto il Grand Prix nella finale nazionale Italia di Sanremo Junior, competizione canora riservata ai giovani emergenti di età compresa fra i 6 e i 15 anni.

Oggi, in attesa dei prossimi impegni, accompagnata dal direttore del coro Clara Voce, il Maestro Federico Liguori, Gaia è stata ricevuta dal sindaco di Quartu Graziano Milia. Il primo cittadino ha girato alla cantante i complimenti di tutta la città. "Ho potuto apprezzare le doti canore della nostra giovane concittadina attraverso i servizi media dei giorni scorsi - questo il commento di Milia - Gaia ha saputo conquistare il pubblico con un'intensa interpretazione di Desert Rose, arricchendola di suggestioni e sonorità mediterranee che richiamano le voci delle più famose interpreti sarde del passato e del presente".

Milia ha donato a Gaia una spilletta dei Quattro Mori. Studia canto dal 2020 con la maestra Valentina Lodi Rizzini nella classe degli 'Out of Tunes', progetto didattico del coro giovanile Clara Voce di Quartu. Ora una nuova sfida: rappresenterà l'Italia nella finale mondiale, che si terrà il prossimo 17 aprile al Teatro Ariston di Sanremo. A contenderle la vittoria saranno stavolta interpreti stranieri, provenienti da oltre 20 nazioni europee ed extraeuropee.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA