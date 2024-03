Beppe Grillo torna a teatro, due date anche in Sardegna

Beppe Grillo ritorna in scena per un tour nei teatri italiani. Due le date nell'Isola, organizzate da Sardegna Concerti. Il corrosivo e ironico attore comico ligure salirà sul palco lunedì 8 aprile al Teatro Massimo di Cagliari e mercoledì 10 al Verdi di Sassari con lo spettacolo "Io sono un altro": costruito in forma di monologo, i contenuti sono ancora top secret.

Trapela dal blog dell'artista un riferimento pirandelliano: accanto alla foto-ritratto generata dall'intelligenza artificiale, compare infatti il nome di Vitangelo Moscarda, protagonista di "Uno, nessuno e centomila", tra i più amati capolavori dello scrittore siciliano premio Nobel.

Dopo un lungo periodo di silenzio, Beppe Grillo era tornato sui palcoscenici lo scorso anno con "Io sono il peggiore", definito lo spettacolo delle rivelazioni, "dove tutti sono coinvolti e nessuno è escluso". Variegata la scaletta delle tematiche allora trattate: dalla religione alle silenziose guerre economiche, passando per la Rete e il Metaverso, fino al lato oscuro dell'ambientalismo.

L'artista dà ora appuntamento al suo pubblico annunciando: "Ci vediamo da aprile a teatro con 'Io sono un altro', firmato Vitangelo Moscarda".



