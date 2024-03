Giovanni Bietti racconta Tosca, 'l'opera che ha aperto il '900'

"Tosca si può definire da un punto di vista cronologico, un'opera di apertura". Il musicologo Giovanni Bietti ha presentato questa sera il capolavoro di Puccini, tra i più amati e rappresentati titoli del repertorio operistico, davanti al pubblico del Carmen Melis, il ridotto del Teatro Lirico di Cagliari.

"Rappresentata per la prima volta il 14 gennaio del 1900, Tosca apre un secolo, si può considerare un'opera di continuità dal punto di vista delle strategie drammaturgiche, ma presenta elementi di novità nei modi di trattare il tema, Puccini lo deforma per farlo dialogare con un altro", sottolinea Bietti nel richiamare l'utilizzo da parte di Puccini del leit motiv wagneriano. "Con i temi ricorrenti che identificano persone e oggetti ma sono sottoposti a una deformazione progressiva - argomenta l'esperto - ad esempio, nel tema del pozzo che rappresenta per Mario Cavaradossi la salvezza, si nascondono insidiosi i tre accordi minacciosi e tenebrosi di Scarpia, il malvagio capo della polizia pontificia".

"Accordi - spiega - che aprono l'opera con un geniale attacco orchestrale e la attraversano per l'intera partitura. Scarpia incombe sulla scena, sui personaggi anche da morto. Il tema di Scarpia diventa il cuore da cui si genera gran parte dell'opera che alterna momenti di lirismo e distensione a momenti tragici e drammatici". "Questo gioco dei temi coi suoi rimandi e intrecci, se anche non viene percepito da chi fruisce l'opera - chiarisce Bietti -, agisce a livello subliminale per far arrivare in un crescendo di intensità, la potenza e il pathos di questa straordinaria opera ricca e sfaccettata".

Ad aprire l'incontro con il musicologo sono state le voci del tenore Fabio Serani (Mario Cavaradossi) e del soprano Ira Bertman (Floria Tosca) che hanno emozionato il pubblico con l'interpretazione delle celebri arie "E lucevan le stelle" e "Vissi d'arte" accompagnati al pianoforte da Francesca Pittau.

Storia d'amore e morte, gelosia, tradimento, inganno, libertà e potere nella Roma papalina, Tosca va in scena al Lirico di Cagliari venerdì 15 marzo alle 20.30, secondo titolo della Stagione lirica e di balletto. Sul podio Beatrice Venezi.





