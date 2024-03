Calcio: le parole di Ranieri anche con la lingua dei segni

Da oggi sui canali del Cagliari Calcio c'è un nuovo servizio: nell'ambito della partnership con Intesa Sanpaolo, che supporta il progetto, la conferenza stampa dell'allenatore rossoblu Claudio Ranieri è stata tradotta in tempo reale nella lingua dei segni (Lis) dall'interprete Luciana Ledda. E ora tutti gli appuntamenti del tecnico con i giornalisti potranno essere seguiti anche dalle persone sorde.

Si tratta di un servizio all'insegna dell'inclusione che la società offre ai suoi tifosi, in linea con i valori del club espressi all'interno del manifesto etico BeAsOne. "A piccoli passi - si legge in un post sui social - abbattiamo le barriere e guardiamo verso una inclusione sociale concreta".



