Vertice su sicurezza in Gallura in vista della stagione estiva

Si è aperta in prefettura a Sassari la riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dedicata al territorio della Gallura.

All'incontro, presieduto dal prefetto Grazia La Fauci, sono presenti oltre ai vertici provinciali delle forze dell'ordine, anche il procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Cagliari, Luigi Patronaggio, il procuratore di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, l'amministratore straordinario della Provincia di Sassari, Pietrino Fois, e la vicesindaca di Olbia, Sabrina Serra, e i sindaci di Arzachena, Roberto Ragnedda, Tempio Pausania, Gianni Addis, La Maddalena, Fabio Lai, Golfo Aranci, Mario Mulas, Santa Teresa Gallura, Nadia Matta, e Palau, Francesco Manna.

Il vertice è stato convocato per esaminare la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nei comuni della Gallura, territorio con una popolazione residente che supera i 130.000 abitanti.

All'ordine del giorno i numerosi danneggiamenti e atti vandalici che si sono verificati nelle ultime settimane, il fenomeno dello spaccio di droga e l'organizzazione dei servizi di sicurezza e ordine in vista della stagione estiva.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA