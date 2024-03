Fondazione di Sardegna, 10 milioni per le associazioni

La Fondazione di Sardegna ha pubblicato gli elenchi dei 638 progetti selezionati con i Bandi annuali 2024, relativi ai settori "Arte, attività e beni culturali", "Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa", "Sviluppo locale", "Volontariato, filantropia e beneficenza" e dei 165 progetti dell'annualità 2024 dei Bandi pluriennali dei settori dell'arte e del volontariato.

Le risorse destinate ai Bandi annuali per il '24 presentano un incremento significativo rispetto al 2023, pari a 800mila euro, con oltre il 15% in più di progetti finanziati. A questi fondi si aggiunge la quota annuale dei Bandi Pluriennali nei settori dell'"Arte, attività e beni culturali" e del "Volontariato, filantropia e beneficenza", pari a 2.812.000 euro, che, con le risorse aggiuntive che saranno previste, portano lo stanziamento totale nel 2024 a 10 milioni di euro.

Nel dettaglio, gli stanziamenti per i Bandi annuali ammontano a 6.494.000 euro, ripartiti come segue: Arte, attività e beni culturali 2.450.000 euro; Volontariato, filantropia e beneficenza 1.573.000 euro; Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 982.000 euro; Sviluppo locale 1.489.000 euro.

Nella selezione dei progetti da sostenere, la Fondazione ha individuato due obiettivi principali: soddisfare il più ampio numero possibile di richieste e garantire una equilibrata ripartizione territoriale delle risorse.

"La Fondazione di Sardegna rappresenta sempre di più un punto di riferimento per il tessuto associativo della nostra isola - afferma il presidente Giacomo Spissu - e si impegna a supportare, nel limite delle risorse a disposizione, tutti quei progetti che meritano attenzione e che possono generare un impatto positivo sulle comunità e sul territorio".



