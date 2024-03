Cagliari, 60 opere di Leo Ortolani in mostra al Lazzaretto

Sessanta opere del fumettista Leo Ortolani, noto soprattutto per il suo Rat-man, in mostra nella Sala archi del Lazzaretto di Cagliari dall'8 marzo al 28 aprile.

L'iniziativa è organizzata dall'Accademia d'arte di Cagliari e dalla cooperativa Sant'Elia 2003 con il patrocinio del Comune di Cagliari. Titolo dell'esposizione: "I grandi maestri del fumetto italiano: Leo Ortolani".

La mostra ripercorre le tappe della sua carriera dai primi anni '90 a oggi attraverso una piccola parte del suo lavoro estrapolata da oltre diecimila tavole disegnate e centinaia di pubblicazioni in oltre trent'anni di carriera. Dagli esordi con le prime tavole del futuro Rat-man agli estratti delle parodie a fumetti dei film più famosi, da "Star Wars" a "Harry Potter" passando per "300". E poi il rapporto tra fumetto e scienza con i lavori realizzati per l'ASI (Agenzia Spaziale Italiana) insieme all'astronauta Paolo Nespoli.

C'è poi la sezione dedicata all'inclusione e, per finire, l'omaggio a Rat-Man di grandi autori del fumetto e dell'illustrazione. Il 20 aprile verrà inaugurata la sezione delle dediche dei colleghi fumettisti dal titolo "Only Rat-Man fans", e saranno messe in vendita le opere. Il ricavato andrà in beneficienza all'Associazione "Il sorriso di Pié", presieduta da Barbara Piras, che da anni promuove iniziative per il reparto di Oncoematologia dell'Ospedale Businco di Cagliari.

Durante la mostra previsti laboratori e visite guidate per le scuole: gli stessi studenti saranno invitati a realizzare un disegno con tema "Rat-man".



