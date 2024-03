A Pasqua l'installazione artistica a Santa Lucia ad Arzachena

"Essenze di Gallura" è il titolo della nuova proposta creativa firmata da Fabio Petani che abbellirà per il 2024 la scalinata di Santa Lucia. I lavori per la sua realizzazione termineranno tra il 15 e il 16 marzo e in occasione delle festività di Pasqua verrà svelata al pubblico la nuova installazione nel centro storico di Arzachena.

Un omaggio alla natura e alle piante autoctone che il piemontese Petani, uno dei maggiori esponenti italiani di arte urbana, ha voluto fare nel Comune della Costa Smeralda. "Con la consapevolezza che dalle piante possiamo imparare attitudini diverse e migliori per vivere un luogo, quest'opera di arte urbana mira a mescolare conoscenze sulla botanica a messaggi volti alla comunità locale e globale, legando il tutto al particolare luogo in cui viene effettuato l'intervento. Ho voluto riportare in un ambiente cittadino gli elementi autoctoni della macchia mediterranea, legandoli al valore simbolico e alle proprietà terapeutiche riconosciute a queste piante - ha spiegato Fabio Petani -. Il disegno principale, infatti, si concentra prevalentemente sulle bacche di mirto, in quanto arbusto simbolo di purezza e bellezza, ricco di proprietà curative ed elemento iconico di tutta la Sardegna".

Petani ha lavorato negli Stati Uniti, in Francia, Spagna e Grecia, partecipando a festival ed esibizioni. Murales e interventi di trasformazione di spazi urbani sono tra i suoi impegni principali e adesso firmerà la scalinata arzachenese diventata meta di curiosi e turisti che qui ogni anno si scattano foto che fanno il giro del mondo.



